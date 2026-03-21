«Эвертон» — «Челси»: стали известны шансы команд

21 марта состоится матч 31-го тура АПЛ «Эвертон» — «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.94.

Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 3.83. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Победа «Челси» с разницей в два и более мяча идёт за 3.80.