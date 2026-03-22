«Арсенал» — «Манчестер Сити»: стал известен фаворит финала Кубка лиги

22 марта в финале Кубка лиги Англии встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.40.

Победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.