«Ахмат» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов».

Ставка: два-три гола в матче за 2.00.

«22-й тур РПЛ открывается матчем в Грозном, где «Ахмат», пока ещё не проигрывавший при Черчесове этой весной, будет принимать футбольный клуб «Ростов», который пока не выигрывает после паузы. И «Ростов» вот этой серией неудач загнал себя в очень сложное положение, потому что зона стыковых матчей совсем близко. Игра вроде у «Ростова» есть, но очень трудно ему доиграть матч в полноценных составах, потому что в каждой встрече решения принимаются не в его пользу, приходится доигрывать, как правило, в меньшинстве. Вот в последнем матче с «Динамо» уравняли составы, но, правда, даже в равных составах «Ростов» пропустил, а отыграться не удалось. Было давление, было такое агрессивное движение у ворот динамовцев, но те справились, и «Ростов» опять в домашней встрече проиграл.

Сейчас «Ростов» играет на выезде против «Ахмата», который в прошлом матче, например, сыграл в три центральных защитника с «Акроном». И тоже минимальное преимущество он не удержал, пропустив после углового, не удержали Дзюбу.

Сложный матч для прогноза, сложный, хоть и по котировкам, по всему тому, что мы видели в начальных играх, «Ахмат» должен являться фаворитом. Он, наверное, и является фаворитом этого противостояния, но «Ростов», на мой взгляд, очень неудобный соперник для «Ахмата». Вообще не удивлюсь, если ростовчане увезут очки из Грозного.

В качестве прогноза выберу вариант «два-три гола в матче». «Ростов» немного пропускает, немного забивает. Думаю, что «Ахмату» будет очень сложно взломать оборону «Ростова». Жду либо 1:1, либо 0:2, либо 2:0 — что-то такое. «два-три гола» за «двойку» — мой прогноз на матч в Грозном», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
РПЛ: ЦСКА после провала в Кубке России и ликующий «Краснодар»
РПЛ: ЦСКА после провала в Кубке России и ликующий «Краснодар»
