«Ахмат» — «Ростов»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Ростов».

Ставка: «Ахмат» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.08.

«22-й тур РПЛ, встречаются «Ахмат», который занимает девятое место в таблице и имеет 27 очков, и «Ростов», который находится на 11-м с 22 очками. Продолжение сезона для команд после зимней паузы сложилось по-разному. «Ахмат» провёл три матча в чемпионате и заработал пять очков. Дома обыграли ЦСКА 1:0 и два выездных матча закончили вничью — с «Локо» 2:2 и «Акроном» 1:1. Стоит отметить, что в обоих ничейных матчах «Ахмат» забивал первым. А в игре с «Локо» даже вели 2:0, но не сумели уйти на перерыв с этой разницей, пропустив в добавленное время к первому тайму.

У «Ростова» всё намного хуже. Вылетели из Кубка России, уступив Махачкале дома 0:2, проиграли в чемпионате «Краснодару» на выезде 1:2 и дома московскому «Динамо» 0:1, а также сыграли с «Балтикой» дома вничью 1:1, отыгравшись на 95-й минуте. Три поражения и ничья, согласитесь, результаты плачевные, хуже лишь у «Сочи» и ЦСКА, у них по три поражения в чемпионате. И ещё хочу обратить ваше внимание, что в трёх матчах «Ростов» получал красную карточку. И первый вариант для прогноза, если, конечно, такой есть — красную карточку получит игрок «Ростова».

Матч первого круга закончился вничью 1:1. В том матче «Ахмат» тоже открыл счёт, мяч забил Мелкадзе, который забил по мячу в последних двух играх. У «Ростова» с забитыми мячами дела обстоят не очень, всего два в последних четырех играх. В чемпионате они на предпоследнем месте по забитым, у них всего 17. Так что над ещё одним вариантом тоже можно подумать — «Ростов» не забьёт. Я не жду много забитых мячей и не верю в «Ростов». Вариант, который выбираю я — «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 2.5. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».