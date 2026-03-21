ЦСКА — «Динамо» Мх: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 21 марта

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» Мх.

Ставка: сухая победа ЦСКА за 2.25.

«Сейчас всё против московских армейцев. ЦСКА продолжает падение вниз. А такие надежды, такие перспективы, такой потенциал рисовали ЦСКА этой весной, что, казалось, действительно команда сможет побороться за тройку и даже, может быть, при удачном стечении обстоятельств за чемпионство — с классной трансферной кампанией, хорошим подбором игроков, таким единением внутриклубным. Но всё не так, как мы ожидали. Наши ожидания — это наши проблемы. В реальности ЦСКА четыре матча подряд проиграл в чемпионате. Были просто сокрушительные поражения от «Динамо» и в Кубке сейчас от «Краснодара». Непонятное удаление Мойзеса, да и того же Рейса, до этого ещё был конфликт в Калининграде между Челестини и Талалаевым. Сейчас вдобавок Мойзеса отстранили от тренировок с основной командой. Всё плохо, всё плохо, и даже выступление Игоря Акинфеева никак не выправило ситуацию для армейцев. Уж больно были хороши соперники.

Сейчас напротив в чемпионате тоже хороший соперник — махачкалинское «Динамо». У ЦСКА ещё не сыграет Глебов, который неплохо своей скоростью мог разогнать атаки красно-синих. Но ЦСКА играет дома, и эта встреча одна из важнейших для армейцев в период работы Челестини — либо совсем уж перестанут в него верить и косо продолжат смотреть, либо какая-то часть надежды, позитива в сердца болельщиков ЦСКА вернется. Важнейший матч.

ЦСКА ни разу не сыграл «на ноль» этой весной. И для Акинфеева, для обороны ЦСКА для баланса игры ЦСКА чрезвычайно важно сыграть «на ноль». Думаю, что свой гол ЦСКА как-нибудь затолкает: Лусиано там наконец-то отличится или Мусаев — неважно кто. До этого ЦСКА, когда играл с Махачкалой, не пропускал. Эту традицию, этот тренд надо ЦСКА поддержать, как бы хороша ни была Махачкала во многих матчах. Но на выезде все-таки Махачкала играет несколько иначе, чем дома. А здесь выездной матч с ЦСКА, с супермотивированным ЦСКА.

ЦСКА должен выиграть и не пропустить. Это мой прогноз за 2,25», — приводит слова Генича «РБ Спорт».