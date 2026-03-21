«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН».

«Краснодар» сыграет домашний матч с «Пари НН». Яркая, красивая победа над ЦСКА на неделе в Кубке. И времени восстановиться у краснодарцев было более чем. Сергей Николаевич Галицкий, президент клуба, заходил в раздевалку и сделал особый акцент на эмоциях, чтобы футболисты аккумулировали эмоции, сохраняли их. Именно эмоции нужны «Краснодару» в матче с «Пари НН». Если «Краснодар» с этими эмоциями справится, совладает и выйдет супернастроенным на команду из нижней части турнирной таблицы, то проблем быть не должно.

Но «Пари НН» весной, после сборов, показывает очень неплохой футбол, содержательный. Что касается домашних матчей, то победы над «Сочи» и над «Крыльями» были абсолютно закономерными. Да и в целом в матче с «Локомотивом» добротно Нижний Новгород смотрелся на выезде, правда, получив численное преимущество, реализовать его не смог.

Сейчас игра у «Пари» с чемпионом. И это не самый приятный соперник для южан. Тем не менее «Краснодар» должен с ним справляться и должен сделать акцент на первом тайме. Чрезвычайно важно постараться забить в первом тайме, чтобы подавить соперника, а потом заставить его подраскрыться. Таких противников «Краснодар» любит подлавливать, потом одерживая крупные победы. Но, повторюсь, важно выиграть первый тайм и важно забить первым.

Мой прогноз на матч — «победа «Краснодара» в первом тайме» за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».