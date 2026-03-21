«Балтика» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Калининграде

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Сочи».

Ставка: сухая победа «Балтики» за 2.05.

«Футбольный клуб «Балтика» дома у себя в Калининграде сыграет против последней команды чемпионата — против «Сочи». Здесь вроде всё на поверхности и всё ясно. Конечно, чудеса какие-то случаются, и «Сочи» может собраться и отобрать очки у «Балтики». Может быть, «Балтике» и удобнее, комфортнее играть с командами, которые где-то её недооценивают. В этом может быть проблема. Но здесь самое главное, чтобы сама «Балтика» правильно отнеслась к матчу с «Сочи» и никакой недооценки не было. Вся эта история и шумиха рядом с Талалаевым вроде уже позади. В этом матче точно на бровке его не будет, потому что была прямая красная карточка показана в матче с ЦСКА, ему дали дисквалификацию на четыре игры. Без Талалаева, но с Нагайцевым и с Талалаевым-младшим. Принципы игры и структура игры у «Балтики» меняться точно не должны.

Домашний матч с «Сочи». Да, не сыграет Андраде, это потеря для «Балтики», но выйдет Филин, а это вполне адекватная, классическая замена для центра обороны. Если сыграют аккуратно и правильно в обороне, я просто не вижу, за счёт чего «Сочи» сможет этой «Балтике» забить.

Мой прогноз — «Балтика» обыграет «Сочи» всухую за 2.05», — приводит слова Генича «РБ Спорт».