ЦСКА — «Динамо» Мх: прогноз Михаила Моссаковского на игру 22-го тура РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» Мх.

Ставка: ТБ 3.5 ЖК за 1.75.

«Команды подходят к этой игре в абсолютно разном состоянии. Да, «Динамо» Махачкала проиграло «Зениту», но важно, как это произошло — с максимально спорным пенальти. И, на мой взгляд, такое поражение, скорее консолидирует команду и добавляет уверенности. В Петербурге с «Зенитом» «Динамо» выглядело очень строго и организованно, а победа соперника пришла только благодаря 11-метровому. Поэтому с точки зрения психологии этот матч скорее пойдёт Махачкале в плюс. А вот у ЦСКА с этим сейчас проблемы. Достаточно вспомнить игру с «Краснодаром» — 1:16 по ударам, 0:8 по ударам в створ, плюс скандал внутри команды и конфликт между Фабио Челестини и Мойзесом, который действительно имел место. Такие вещи напрямую бьют по атмосфере.

При этом сама игра для обеих команд крайне важна перед паузой на матчи сборных. ЦСКА нужно хоть как-то стабилизировать эмоциональное состояние, но и Махачкала решает свои задачи. И думаю, что именно эмоции снова будут ключевым фактором. То, что мы видели у армейцев в Краснодаре и ранее в Калининграде, никуда не исчезает за несколько дней. Да, возможно, ЦСКА попытается сыграть более сдержанно, но полностью убрать этот нерв невозможно. Плюс само махачкалинское «Динамо» — команда жёсткая и цепкая, которая умеет навязывать борьбу. Именно поэтому я веду к жёлтым карточкам.

Если смотреть на статистику, у Махачкалы в пяти последних матчах три раза пробивался тотал больше 3.5 по жёлтым. Один из «низов» был в игре с «Зенитом», где соперник забирает мяч и снижает количество борьбы, ещё один — с «Крыльями Советов». У ЦСКА также три «верховых» матча и два «низа». Один из «низов» пришёлся на игру с московским «Динамо» из-за раннего удаления, второй — на матч с «Ахматом», где работал «низовой» арбитр Карасёв. Здесь же судит Антон Фролов, который в последнее время стал более «верховым» арбитром. Если по карьере у него в среднем около 26 фолов и 3.8 карточки за матч, то в последних играх показатели выросли — примерно до 29 фолов и 4.3 жёлтых. То есть планку в четыре предупреждения он стабильно держит.

А с учётом статуса встречи, её важности и эмоционального фона, предпосылок к большому количеству карточек здесь достаточно. Даже в очных матчах этих команд был как «низ», так и уверенный «верх» — например, семь карточек в кубковой игре этого сезона. Поэтому, на мой взгляд, здесь логично смотреть в сторону «верха» по жёлтым карточкам», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».