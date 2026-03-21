«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Краснодар» — «Пари НН».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 1.97.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Пари Нижний Новгород
«Краснодар» на этой неделе принимал на своём поле московских армейцев в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Первая встреча в столице завершилась поражением команды Мурада Мусаева 1:3, казалось, что в ответной встрече красно-синие могут попробовать сыграть на удержание, но на деле всё вышло иначе. К концу первого тайма было понятно, что в этот день хозяева чересчур хороши, они уже забили, а гости остались в меньшинстве, но если до перерыва дела армейцев шли плохо, после случилась катастрофа. Москвичи пропустили ещё трижды, у них стало на ещё одного футболиста меньше, и в итоге вылетели в Путь регионов, а «Краснодар» встретится с московским «Динамо» за право сыграть в главном матче турнира.

«Пари НН» не смог преодолеть даже групповой этап Кубка России, соперниками в квартете были «Спартак», «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Нижегородцы лишь раз в шести матчах смогли победить, в пяти остальных уступили и заслужили последнее место, завершив участие в Кубке России. Для команды Алексея Шпилевского вылет из турнира может и к лучшему, ведь на зимнюю паузу нижегородцы ушли в зоне вылета. После перерыва «Пари НН» проиграл в Черкизове «Локомотиву», но дальше одержал две победы над прямыми конкурентами и теперь находится уже в шаге от того, чтобы покинуть даже зону стыковых матчей.

«Краснодар» эта борьба за выживание интересует мало, весной команда Мурада Мусаева ведёт борьбу за сохранение титула чемпиона России. Команда Мурада Мусаева всё ещё первая в таблице, но «Зенит» не отстаёт, в марте команды идут синхронно, а вот остальные уже просели и вряд ли смогут навязать борьбу. Терять очки, тем более на своём поле и с аутсайдером, когда ведёшь борьбу за титул — нельзя», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

