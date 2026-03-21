«Балтика» — «Сочи»: прогноз Михаила Моссаковского на встречу РПЛ в Калининграде

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Сочи».

Ставка: победа «Балтики» с форой (-1) за 1.68.

«Команды-антиподы. «Балтика» отлично готова к возобновлению сезона: высокая интенсивность, постоянная борьба и давление. «Сочи», наоборот — команда, которая уступает в единоборствах и к тому же потеряла ключевого игрока в опорной зоне — Начо Сааведру. Плюс не будет двух футболистов из-за дисквалификаций — Марсело и Васильева. У «Балтики» тоже есть потери — отсутствуют Андраде и Андрей Викторович Талалаев, который получил дисквалификацию на четыре матча. Но вряд ли это окажет ключевое влияние на игру.

Главное — стиль игры. «Балтика» действует агрессивно, много прессингует, постоянно навязывает борьбу и физически выглядит очень мощно. После возобновления сезона команда во всех матчах смотрелась достойно. Да, выиграна только одна встреча, с ЦСКА, но были ещё тяжёлые игры с «Ростовом» и два матча с «Зенитом», где «Балтика» выглядела конкурентоспособно, несмотря на поражения с минимальным счётом.

«Сочи» же пока проигрывает, как правило, в один мяч, но здесь ситуация может измениться. В Калининграде под таким давлением играть будет крайне тяжело. Интенсивность, прессинг и постоянная борьба на чужой половине поля — всё это может привести к тому, что «Сочи» не выдержит. Поэтому думаю, что здесь стоит рассмотреть минусовую фору на «Балтику». Есть ощущение, что команда способна выиграть не только в один мяч, но и более уверенно, но лучше подстраховаться», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».