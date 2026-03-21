«Краснодар» — «Пари НН»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Краснодар» — «Пари НН».

Ставка: сухая победа «Краснодара» за 1.98.

«Чемпион, который на данный момент возглавляет турнирную таблицу, принимает команду, идущую на 14-м месте. У гостей 20 очков, их главная задача, конечно же — сохранить место в РПЛ. «Сочи» вылетает — это 100%, а вот кто будет второй командой, пока не ясно. Помимо «Пари НН», есть «Оренбург», «Крылья», махачкалинское «Динамо», а также команды, у которых положение лучше, чем у всех перечисленных — это «Ростов» и «Акрон».

В игре с «Краснодаром» нижегородцам ловить нечего — это 1000%. «Краснодар» очень хорош, стабилен, агрессивен и результативен. Первый вариант для прогноза — победа краснодарцев с форой (-1.5). У меня нет сомнений, что хозяева победят. Только вопрос, сколько забьют?

Второй вариант — «Пари НН» не забьёт. Во-первых, в 10 выездных матчах сезона «Пари НН» забил лишь пять голов. И лишь раз команде из топ-5. Это случилось 28 февраля в матче с «Локо», но гости играли тайм в большинстве, тот матч закончился победой хозяев 2:1. Во-вторых, «Краснодар» является одной из лучших команд чемпионата по пропущенным мячам. В 21 матче РПЛ пропустили 16.

Также стоит отметить, что лучший игрок «Пари НН» который отвечал за организацию и завершение атак, Боселли, перешёл этой зимой в «Краснодар». «Пари НН» не забьёт, уверен на 100%. Поэтому я выберу вариант с победой «Краснодара» всухую. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».