«Эвертон» — «Челси»: прогноз Анатолия Катрича на игру АПЛ

«Эвертон» — «Челси»: прогноз Анатолия Катрича на игру АПЛ
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 2.12.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси» переживает тяжёлый кризис после позорного вылета из Лиги чемпионов от «ПСЖ» (2:8 по сумме двух матчей). Команда Лиама Росеньора морально раздавлена и пропускает в первом тайме уже шесть встреч подряд, что указывает на системные проблемы в обороне.

«Эвертон» Дэвида Мойеса славится неуступчивостью и вязкой игрой, однако форма хозяев оставляет желать лучшего: три поражения в последних пяти турах.

Несмотря на усталость и кадровые потери у «аристократов», класс исполнителей вроде Палмера и Кайседо выше. «Челси» необходимо срочно реабилитироваться перед своими болельщиками: они найдут в себе силы добыть волевую победу, используя стандарты и индивидуальное мастерство», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

