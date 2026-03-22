Названы шансы «Динамо» отобрать очки у «Зенита»

22 марта состоится матч 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена имени Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.33, а победа «Динамо» оценивается коэффициентом 3.04. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 1.80.