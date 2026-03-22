«Реал» — «Атлетико»: определён фаворит мадридского дерби

22 марта состоится матч 29-го тура Примеры «Реал» — «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.85, а победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 3.63. Ничейный исход можно найти в линии за 4.52.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58. Ставки на красную карточку принимаются за 4.30.