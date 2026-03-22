ЦСКА победил махачкалинское «Динамо». Сыграл коэффициент 18.0

В матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА победил махачкалинское «Динамо» со счётом 3:1.
На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Энрике Кармо. На 21-й минуте полузащитник Матвей Кисляк укрепил преимущество армейцев. На 25-й минуте нападающий Гамид Агаларов сократил отставание махачкалинского «Динамо». Форвард Тамерлан Мусаев забил третий гол армейцев на 71-й минуте.
Ставки на победу ЦСКА принимались с коэффициентом 1.51: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1510 рублей. Ничья оценивалась в 4.30, победа «Динамо» — в 8.45.
На тотал больше 2.5 гола давали 2.40, на «обе забьют» — 2.26, а на точный счёт 3:1 в пользу ЦСКА — 18.0.