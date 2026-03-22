«Оренбург» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Оренбург» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Оренбург» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.75.

Оренбург
Оренбург
«Оренбург» — лихая, быстрая команда, адаптированная и привычная к этому газону на стадионе «Газовик». А «Спартак» не очень надёжный в целом в защите, хоть и сыграл «на ноль» в кубковом матче с «Динамо». Но там динамовцы просто вышли удерживать преимущество, добытое в первой игре, если они и угрожали воротам Максименко, то изредка, да и как-то без особой настойчивости. У «Оренбурга» другая ситуация. Вокруг него соперники продолжают выигрывать, прям все конкуренты — и «Пари НН», и «Крылья», и «Динамо» Махачкала. Поэтому «Оренбург» даже с двумя подряд победами дома, включаю героическую над «Зенитом», всё равно находится внизу турнирной таблицы.

«Оренбург» никого не боится. Важный тест для Ахметзянова. Команда у него очень быстрая, просто очень. И она «Спартак» может наказать. Если брать вот этот весенний отрезок чемпионата, моментов и ударов у «Оренбурга» больше всех, лучшая команда по ударам. Я думаю, что у ворот «Спартака» моментов будет предостаточно. «Спартаку» тоже будет легко подстроиться под этот «Оренбург», потому что это команда бегущая, много свободного пространства оставляющая у себя за спинами. «Спартаку» тоже надо будет этим воспользоваться.

Напрашивается вариант «обе забьют». Можно было бы дальше, наверное, пойти и взять комбо «обе забьют и тотал больше». Но я бы здесь остановился просто на варианте «обе забьют» за нормальный коэффициент 1.75. Мне кажется, должна получиться хорошая, весёлая, результативная игра», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

