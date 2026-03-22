«Оренбург» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 22 марта

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак».

«Понятно, что для «Спартака» Кубок в приоритете, игра с «Зенитом» будет чрезвычайно важной, но это будет уже после паузы на матчи сборных. Пока же надо обрести хоть какую-то уверенность, веру в себя. Победа над «Динамо» — это уже плюс, пусть и не удалось отыграть разницу. Но надо развивать это, выигрывать ещё. В то же время тренерский штаб должен определиться с составом, найти места всем лучшим игрокам. Пока есть определённые метания. Но каждую встречу нужно использовать по максимуму.

«Оренбург» — непростой соперник. «Спартак» всегда тяжело там играет, часто проигрывает. Оренбуржцы недавно победили «Зенит», это показатель уровня команды. Но «Оренбургу» надо побеждать, он отсиживаться сзади, конечно, не станет, побежит вперёд. Эта команда много бьёт по воротам, обостряет. Она адаптирована к своему газону. Но, на мой взгляд, за счёт уровня своих футболистов «Спартак» может подловить оренбуржцев. Те заиграются, будут получать контратаки на свои ворота.

Мне видится здесь счёт 2:1 в пользу «Спартака», 3:2 тоже бы не исключал. Свой гол дома «Оренбург» наверняка забьёт, но мастерство красно-белых должно проявиться. Главное — максимально быстро выходить из обороны в атаку и находить правильные решения в финальной трети поля. Ещё раз повторюсь, уровень игроков позволяет рассчитывать на то, чтобы переиграть защиту «Оренбурга», — приводит слова Титова «РБ Спорт».