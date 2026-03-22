Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве

«Динамо» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Зенит».

Ставка: ничья за 3.50.

Российская Премьер-лига. 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» сейчас бежит. Интересно, это динамовцы насколько хороши или другие команды играют не столь убедительно?

Да, «Динамо» на неделе проиграло в кубковом ответном матче «Спартаку» 0:1, но там глобально была задача пройти в финал, где москвичи сыграют с «Краснодаром». Это было первое поражение весной, но поражение не болезненное. Однако основной состав потратил немало сил на эту встречу.

У «Зенита» по весне пока нет ни одного цельного матча, новички пока не вписаны в игру команды. Индивидуально «Зенит» посильнее, но «Динамо» как команда выглядит сейчас сильнее, к тому же играет дома.

«Зениту» нужна победа, чтобы не отпустить вперёд «Краснодар», но если сопоставить вводные, то, скорее всего, будет ничья. Также можно поставить на точный счёт 1:1 в этой встрече», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android