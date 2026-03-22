«Динамо» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Зенит».

Ставка: ничья за 3.50.

«Динамо» сейчас бежит. Интересно, это динамовцы насколько хороши или другие команды играют не столь убедительно?

Да, «Динамо» на неделе проиграло в кубковом ответном матче «Спартаку» 0:1, но там глобально была задача пройти в финал, где москвичи сыграют с «Краснодаром». Это было первое поражение весной, но поражение не болезненное. Однако основной состав потратил немало сил на эту встречу.

У «Зенита» по весне пока нет ни одного цельного матча, новички пока не вписаны в игру команды. Индивидуально «Зенит» посильнее, но «Динамо» как команда выглядит сейчас сильнее, к тому же играет дома.

«Зениту» нужна победа, чтобы не отпустить вперёд «Краснодар», но если сопоставить вводные, то, скорее всего, будет ничья. Также можно поставить на точный счёт 1:1 в этой встрече», — приводит слова Генича «РБ Спорт».