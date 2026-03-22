«Крылья Советов» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Самаре

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Рубин».

Ставка: «Рубин» не проиграет и тотал меньше 2.5 за 1.98.

«В Самаре нас ждёт волжское дерби. «Крылья Советов» сыграют с «Рубином». И изначально мне казалось, что должна получиться интересная игра, результативная, потому что у «Рубина» сейчас пошла хорошая полоса матчей — дома обыграли «Краснодар», «Локомотив», очень хорошую динамику в игре команда демонстрировала, хорошее физическое состояние. И вот эти победы, конечно, эмоций, положительного настроения «Рубину» добавили. Но «Рубин» играет на выезде против «Крыльев», у которых в четверг был сложнейший кубковый матч с «Локомотивом». Там выиграли в серии пенальти. Понятно, что после таких побед легче восстанавливаться. Но есть ощущение, что этих эмоций, выплеснутых в игре с «Локомотивом», может не хватить на матч с «Рубином». Казанцы должны быть посвежее. «Рубин» должен быть помускулистее, чем «Крылья».

Учитывая статус дерби, тут точно уступать никто не захочет. Я думаю, что это будет «низовая» игра, где очень много будет единоборств, фолов, возможно, предупреждений, но мало забитых мячей. И в этом «низовом» матче, на мой взгляд, «Рубин» способен не проиграть», — приводит слова Генича «РБ Спорт».