Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

«Локомотив» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Локомотив» — «Акрон».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.02.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вот где должно быть результативно и весело, так это в матче «Локомотива» и «Акрона». Это последняя игра перед паузой на матчи национальной команды. И да, вылет «Локомотива» из Кубка — это очень болезненно принимается болельщиками, да и руководством. Мало кто ожидал, что «Локомотив» оступится в Самаре. До этого было поражение 0:3 от «Рубина». И можно сколько угодно говорить, что играли неплохо, а всё смазало удаление Ненахова, но результат есть результат. За неделю и 0:3, и вылет из Кубка России. Надо реабилитироваться.

Сейчас у «Локомотива» матч с «Акроном». В таблице уже большой отрыв от «Зенита» и «Краснодара», плюс поджимает «Балтика». Она выиграла свой матч, обошла «Локомотив», и тот уже вне призовой тройки. Болельщики должны будут прийти на «Локомотив», поддержать команду. Но напротив «Акрон», который забивает в каждом матче. И «Акрону» позарез нужны очки. Безусловно, и они будут хотеть выиграть. Ждём футбол результативный, с голами и в те, и в другие ворота. У команд не самая надёжная оборона, атака превалирует над защитой. Плюс, наверное, Дзюба приедет, постарается как-то «Локомотиву» отомстить, какую-то шпилечку вставить. Он это может», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android