«Локомотив» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Локомотив» — «Акрон».

«Вот где должно быть результативно и весело, так это в матче «Локомотива» и «Акрона». Это последняя игра перед паузой на матчи национальной команды. И да, вылет «Локомотива» из Кубка — это очень болезненно принимается болельщиками, да и руководством. Мало кто ожидал, что «Локомотив» оступится в Самаре. До этого было поражение 0:3 от «Рубина». И можно сколько угодно говорить, что играли неплохо, а всё смазало удаление Ненахова, но результат есть результат. За неделю и 0:3, и вылет из Кубка России. Надо реабилитироваться.

Сейчас у «Локомотива» матч с «Акроном». В таблице уже большой отрыв от «Зенита» и «Краснодара», плюс поджимает «Балтика». Она выиграла свой матч, обошла «Локомотив», и тот уже вне призовой тройки. Болельщики должны будут прийти на «Локомотив», поддержать команду. Но напротив «Акрон», который забивает в каждом матче. И «Акрону» позарез нужны очки. Безусловно, и они будут хотеть выиграть. Ждём футбол результативный, с голами и в те, и в другие ворота. У команд не самая надёжная оборона, атака превалирует над защитой. Плюс, наверное, Дзюба приедет, постарается как-то «Локомотиву» отомстить, какую-то шпилечку вставить. Он это может», — приводит слова Генича «РБ Спорт».