Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

«Реал» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Примеры
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Реал» — «Атлетико».

Ставка: победа «Реала» за 1.95.

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Обе команды на неделе решили свои задачи по выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Реал» в двух встречах обыграл «Сити», а «Атлетико» прошёл «Тоттенхэм», хоть и проиграл ответный матч.

Думаю, что у «Атлетико» самая важная ближайшая игра – это финал Кубка Испании, где можно сразу взять трофей. Если говорить про чемпионат, то в четвёрку «Атлетико» попадёт, а за чемпионство команда уже не борется. Да, дерби вещь статусная и имиджевая, но «Атлетико» дома и в гостях – разные команды.

«Реал» горит желанием, команда находится в неплохом тонусе. «Реал» хочет отыграться за поражение 2:5 в первом круге, ему ни в коем случае нельзя терять очки. Я бы поставил на чистую победу «Реала», он является фаворитом в этом дерби», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Финал Кубка лиги или «Реал» — «Атлетико»? И то и другое плюс «Барселона»!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android