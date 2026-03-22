«Реал» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Реал» — «Атлетико».

Ставка: победа «Реала» за 1.95.

«Обе команды на неделе решили свои задачи по выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Реал» в двух встречах обыграл «Сити», а «Атлетико» прошёл «Тоттенхэм», хоть и проиграл ответный матч.

Думаю, что у «Атлетико» самая важная ближайшая игра – это финал Кубка Испании, где можно сразу взять трофей. Если говорить про чемпионат, то в четвёрку «Атлетико» попадёт, а за чемпионство команда уже не борется. Да, дерби вещь статусная и имиджевая, но «Атлетико» дома и в гостях – разные команды.

«Реал» горит желанием, команда находится в неплохом тонусе. «Реал» хочет отыграться за поражение 2:5 в первом круге, ему ни в коем случае нельзя терять очки. Я бы поставил на чистую победу «Реала», он является фаворитом в этом дерби», — приводит слова Генича «РБ Спорт».