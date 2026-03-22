«Реал» — «Атлетико»: прогноз Владислава Радимова на матч Ла Лиги

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Ла Лиги «Реал» — «Атлетико».

Ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 2.80.

«Чистая победа «Реала» через тотал больше 2,5. «Атлетико» ничего не надо, у него осталось два турнира: финал Кубка и противостояние с «Барсой» в Лиге чемпионов. Поэтому у «Атлетико» наверняка будет ротация.

А «Реал» сейчас набрал ход. Ему обязательно надо выигрывать, чтобы бороться с «Барселоной» за чемпионство. Поэтому мой вариант — победа Мадрида через ТБ 2,5.

И вторая ставка: гол Винисиуса. Он на ходу, в хорошей форме и много забивает, ему всё нравится», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».