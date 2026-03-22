«Динамо» — «Зенит»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Зенит».

«Динамо» на этой неделе впервые в 2026 году не только не смогло победить, но даже больше — проиграло. Но при этом даже минимальное поражение позволило команде Ролана Гусева выйти в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России. В чемпионате страны у бело-голубых после зимней паузы дела пока идут отлично: сначала разгромили «Крылья Советов» на своём поле, затем в гостях играли против армейцев, и вновь разгромная победа. В прошлом туре «Динамо» играло в Ростове-на-Дону и продолжило свою серию в РПЛ, но на сей раз столичные футболисты ограничились победой с минимальным счётом 1:0.

«Зенит» на этой неделе тоже играл в Кубке России, но, в отличие от своего ближайшего соперника, в Пути регионов. Соперником петербуржцев было махачкалинское «Динамо», первый тайм прошёл с преимуществом команды Сергея Семака, но единственный мяч она забила с пенальти, который реализовал Джон Дуран. После перерыва игра стала менее событийной, и шансов забить не было практически никаких, «Зенит» так и довёл дело до минимальной победы, вышел в следующий раунд и там в Санкт-Петербурге примет московский «Спартак».

Несмотря на яркую игру в чемпионате страны, московское «Динамо» отстаёт от лидеров слишком сильно, а виной тому — провал в первой части сезона. «Зенит» же продолжает преследовать «Краснодар» и не имеет права терять очки. При этом бело-голубые в последние годы, наверное, самый неудобный соперник для петербуржцев. В такой ситуации большого количества голов не ожидаю», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».