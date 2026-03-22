«Динамо» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на игру 22-го тура РПЛ 22 марта

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Зенит».

«Я думаю, что это матч тура. «Зенит» с трудом, скрипя зубами, набирает очки. То пенальти, то ещё пенальти, уже даже в шутку про это говорят. Видно, что есть проблемы по игре, нет той уверенности, которая была раньше. Но за счёт класса и индивидуального мастерства они всё равно вытаскивают результат, даже когда не всё получается.

Московское «Динамо» выдало неплохое начало второй части сезона. Победа, победа, потом поражение от «Спартака», но это Кубок, и при этом они прошли дальше. Да и «Спартак» тоже не вылетел. В целом «Динамо» выглядит неплохо. Но, как я уже говорил, вопрос — что им мешало так же играть до зимней паузы. Такие перепады в футболе бывают, и сейчас они просто поймали свою волну. Поэтому думаю, что игра будет интересной и достаточно интенсивной.

«Зенит» сейчас не в идеальном состоянии, но за счёт класса может найти свой шанс. Где-то момент реализуют, где-то стандарт, где-то пенальти. «Динамо» тоже на ходу и свои моменты обязательно создаст. Думаю, что обе команды забьют. И вполне возможно, что всё решится в один мяч. Кто именно выиграет — сказать сложно. Игра может получиться нервной, с борьбой и с моментами до самого конца. Но точно и одни, и другие смогут отличиться», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».