«Локомотив» — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на встречу РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Акрон».

Ставка: гол Дзюбы за 4.00.

«Локомотив» после зимней паузы пока выглядит неоднозначно — в первом матче с горем пополам смог на своём поле переиграть «Пари НН». В следующем туре в Черкизово пожаловал «Ахмат», уже в середине первого тайма гости вели в два мяча, но хозяева смогли отыграться, а на большее их не хватило — ничья 2:2. Но, как оказалось позже, это ещё неплохой результат, ведь в следующем туре «Локомотив» гостил в Казани и проиграл разгромно «Рубину» 0:3. А уже на этой неделе команда Михаила Галактионова играла в Самаре против «Крыльев Советов» в Пути регионов Кубка России. Основное время завершилось вничью 2:2, а дальше в серии пенальти сильнее оказались хозяева и прошли дальше, а «Локомотив» участие в турнире завершил.

«Акрон» после зимней паузы отправился в Оренбург, пропустил по голу в каждом из таймов, сам не забил и проиграл. В следующем туре команда из Тольятти гостила в столице, а соперником был «Спартак». Гости счёт открыли, но затем хозяева трижды поразили ворота соперника и на перерыв ушли, ведя в два мяча. Во втором тайме «Акрон» нашёл в себе силы и за 17 минут счёт сравнял, все катилось к ничьей, но в концовке Маркиньос принёс победу «Спартаку». В прошлом туре команда Заурбека Тедеева впервые в 2026 году играла на своём поле, соперником был «Ахмат», который и открыл счёт в матче. После перерыва свой первый гол после зимней паузы оформил Артём Дзюба и принёс первые очки «Акрону» — ничья 1:1.

«Локомотив», неудачно стартовав в начале 2026 футбольного года, всё ещё имеет шансы на титул, перед началом 22-го тура он отстаёт от лидера на пять очков. «Акрон» пока располагается на 10-й строчке, но опасная зона всего в двух баллах, и стараться набирать очки надо в каждой игре. Но есть в этой встрече ещё и Дзюба, который против бывших команд всегда выглядит ярко», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».