«Динамо» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на центральный матч тура в РПЛ

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.95.

Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Судя по тому, как играет «Зенит», с каким трудом ему даются забитые мячи, большого количества голов и даже моментов здесь ждать бессмысленно. «Динамо» тоже понимает, что излишне раскрываться опасно. На пространстве как раз зенитовцы могут подкараулить свои шансы. Мастера там есть, другое дело, что командный футбол не проглядывается. Если только кто-то сумеет что-то в одиночку исполнить или заработать пенальти, тогда «Зенит» и забивает. Гусев и его штаб это всё прекрасно понимают. Они наверняка готовятся к тому, чтобы сыграть максимально строго на своей половине поля, а там уже где-то выбежать в контратаку за счет Бителло, фланговых нападающих.

В Кубке России играли осенью в Москве. «Зенит» хороший матч провёл, победил 1:0, но единственный мяч с пенальти забили. Но тогда и «Динамо» было гораздо слабее, чем сейчас. По весне динамовцы здорово бегут, почувствовали уверенность. Никому ничего дарить они не собираются в чемпионате, хотя акцент явно делают на Кубке России.

Поставлю на «тотал меньше 2.5». Даже если случится быстрый гол в этом матче, вряд ли игра раскроется», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

