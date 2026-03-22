«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на финал Кубка лиги

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 3.70.

«По тому, что показывают команды на футбольном поле в последнее время, не вижу особых шансов у «Манчестер Сити». Был мощный отрезок у команды Гвардиолы, когда вроде бы подобрались к «Арсеналу» в чемпионате, но сейчас игра снова даётся с трудом. «Реал» разобрался с «Сити» в Лиге чемпионов, хотя многие ставили на англичан. Понятно, что в хороший день «Манчестер» может любого обыграть. Пойдёт игра у лидеров, Холанд встрепенётся, тогда всем нужно будет опасаться. Но не так часто мы это видим в последних встречах. «Арсенал» выглядит куда солиднее, он не распыляется в отдельных играх, не так много разгромов от него видим. Но запас ощущается очень серьёзный. Если сейчас удастся взять трофей, то ещё больше вселит уверенности в лондонцев. Так они могут забрать вообще все трофеи.

Я поставлю на «Арсенал» с форой (-1). На мой взгляд, лондонцы заберут мяч и раскачают оборону «Сити». Она далеко не самая надёжная. Гвардиола маскирует это, ведь команда много контролирует мяч, здесь такого не будет. Все проблемы «Сити» обнажатся. 2:0 для «Арсенала» стандартный счёт, и здесь он тоже очень вероятен», — приводит слова Титова «РБ Спорт».