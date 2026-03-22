«Арсенал» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на финальный матч Кубка лиги

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити».

«Финал Кубка — это финал. Конечно, здесь команды будут играть основными составами, потому что это решающий матч и цена ошибки максимальная. Я бы, наверное, всё-таки отдал предпочтение «Арсеналу». Если смотреть последние матчи, и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, то «Арсенал» выглядит более слаженно, более организованно и, на мой взгляд, психологически к финалу подходит в более хорошем состоянии.

Хотя это финал, и «Сити» — команда, которая умеет играть такие матчи. Понятно, что у них чемпионат в голове, но финал Кубка — это отдельная история. Здесь уже всё решает один матч. Я не думаю, что команды с первых минут побегут вперёд, скорее будет осторожная игра, с акцентом на оборону, без лишнего риска, потому что никто не захочет пропустить первым.

Мне кажется, что у «Арсенала» сейчас лучше баланс, особенно в обороне. Команда играет более организованно, меньше допускает ошибок и в целом выглядит стабильнее. А вот у «Сити» в последних матчах есть проблемы в защите, они много пропускают, и в таком финале это может сыграть ключевую роль.

Поэтому я всё-таки отдам предпочтение «Арсеналу». Думаю, матч будет очень тяжёлый, может дойти до дополнительного времени или серии пенальти, но за счёт более надёжной игры в обороне «Арсенал» должен дожать и забрать этот финал», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».