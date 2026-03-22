«Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Ла Лиги 22 марта

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Барселона» — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 2.03.

«Две команды, которые продолжают свой еврокубковый путь. Продолжают его, конечно, на разном уровне и с разной степенью успешности. «Райо Вальекано» в середине недели проиграл «Самсунспору» — поражение, которое прервало семиматчевую беспроигрышную серию. Но перед матчем «Барселоны» и «Райо» логичнее отталкиваться именно от хозяев, от их текущей формы.

«Барселона» на «Камп Ноу» сейчас просто уничтожает соперников. «Атлетико», «Ньюкасл», «Севилья» и «Леванте» — все отлетают. В 2026 году каталонцы ещё ни разу дома не забивали меньше трёх мячей и ни разу не выигрывали с разницей меньше чем в три гола. И это уже не разовая история, а выборка из восьми домашних матчей. Поэтому «Райо Вальекано» в данном случае выглядит вторичным фактором — многое будет зависеть именно от того, как сыграет «Барселона».

Матч против «Ньюкасла» показал, что у команды есть ресурс, глубина состава и кураж. Перед паузой на игры сборных «Барселона» вряд ли будет сбавлять обороты. Но есть потери: не будет Кунде, де Йонга, Бальде и Кристенсена. У «Райо Вальекано» тоже отсутствует Менди из-за дисквалификации. Но глобально это не меняет расклад сил.

Поэтому здесь логично смотреть в сторону верховых вариантов и победы «Барселоны». Можно рассмотреть индивидуальный тотал больше 2.5 на хозяев, но более интересным вариантом выглядит фора. Победа «Барселоны» с форой (-2) — с возвратом при разнице в два мяча и выигрышем при трёх и более — выглядит наиболее оправданной, учитывая текущую форму команды», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».