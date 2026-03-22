«Реал» — «Атлетико»: прогноз Романа Гутцайта на игру Примеры

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Реал» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.87.

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Атлетико М
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мадридское дерби — центральный матч ближайшего тура испанского чемпионата. Обе команды уверенно прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где «Реал» сыграет с «Баварией», а «Атлетико» встретится с «Барселоной». По сути, мы снова увидим противостояние, которое совсем недавно было в полуфинале Кубка Короля, и тогда дальше прошёл «Атлетико». В целом сейчас именно тот отрезок сезона, когда команда Диего Симеоне выглядит очень солидно. При этом кажется, что в чемпионате «Атлетико» уже не делает ставку на первое место, а больше сосредоточен на Кубке и Лиге чемпионов.

С точки зрения турнирной таблицы эта игра, пожалуй, даже важнее для «Реала», который продолжает погоню за «Барселоной». Поэтому «Атлетико» может подойти к этому матчу более спокойно и раскрепощённо, без лишнего давления. А вот у «Реала» давление есть, но при этом команда находится в хорошем эмоциональном состоянии после двух побед над «Манчестер Сити» — 3:0 дома и 2:1 на выезде. В отличной форме Винисиус, плюс вернулся на поле Килиан Мбаппе, который уже получил игровое время и, скорее всего, сыграет и в этом матче. Также близок к возвращению Джуд Беллингем, и в целом состав «Реала» снова становится максимально мощным.

С учётом этого я жду достаточно открытый и зрелищный футбол. У «Реала» есть все ресурсы, чтобы создавать моменты и забивать, особенно на своём поле. При этом и «Атлетико» способен отвечать, учитывая текущую форму и уверенность команды. Плюс не стоит забывать про Арду Гюлера, который недавно забил эффектный мяч в ворота «Эльче». В общем, есть ощущение, что матч получится живым, с моментами у обеих команд и достаточно высоким темпом», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

