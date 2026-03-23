«Ак Барс» — «Трактор»: назван фаворит первого матча серии Кубка Гагарина

23 марта в Казани состоится первый матч стартового раунда Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Трактор». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.88, в то время как победа «Трактора» оценивается в 3.93. Ничья и овертайм идут за 4.02.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.71, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.19.

Гол на первой минуте идёт за 11.5. Заключить пари на гол в пустые ворота предлагается с коэффициентом 3.70.