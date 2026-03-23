ЦСКА — СКА: букмекеры оценили шансы в первом матче

23 марта в Москве состоится первый матч стартового раунда Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА. Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу московского ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.18, в то время как победа СКА оценивается в 3.33. Ничья и овертайм идут за 3.62.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.38, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.93.

Гол на первой минуте идёт за 12.0. Ставки на гол в пустые ворота принимаются с коэффициентом 4.20.