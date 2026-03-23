«Родина» — «Чайка»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Родина» — «Чайка».

Ставка: победа «Родины» с форой (-1.5) за 2.02.

«Родина» после зимней паузы принимала на своём поле в подмосковных Химках «Шинник», открыла счёт в первом тайме и имела массу моментов, но на 83-й минуте ярославцы сравняли. И всё же на последней минуте Йорди Рейна принес своей команде три очка. Дальше «Родина» играла против «Торпедо» всё на той же «Арене Химки» и без особых проблем переиграла чёрно-белых — 2:0. В прошлом туре москвичи гостили в Хабаровске и к перерыву вели в два мяча, но во втором тайме главный судья назначил два пенальти в ворота «Родины», СКА оба шанса реализовал, а встреча завершилась вничью 2:2.

«Чайка» на зимнюю паузу уходила главным аутсайдером Первой лиги, замыкая турнирную таблицу. После возобновления сезона проблемы команды из Песчанокопского продолжались, она проиграла Хабаровску на своём поле. Дальше «Чайка» принимала своего прямого конкурента саратовский «Сокол», единственный мяч Пополитова принёс три очка команде Дмитрия Комбарова. В прошлом туре «Чайка» играла в подмосковных Химках против «Спартака» из Костромы, команды обменялись голами и сыграли вничью.

«Родина» занимает третью строчку, но в случае победы может обогнать «Урал» и переместиться выше, что даёт прямую путевку в РПЛ. «Чайка» и «Сокол» в самом низу и имеют всего по 16 очков, а до зоны спасения целых 11 баллов. Поверить в неудачу москвичей в такой ситуации трудно, да и кажется, что команда из Песчанокопского уже обречена», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».