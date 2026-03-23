«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Автомобилист» – «Салават Юлаев».

«Салават» с конца февраля усиленно репетировал плей-офф. Даже против соперников уровня «Сочи» играл от обороны и не включал полные обороты, лишь дважды за предыдущий месяц забросив больше трёх шайб (и то – «Амуру» и «Шанхаю»). «Автомобилист» и вовсе уже несколько лет подряд в кубковых матчах выглядит как эталон рационального, не слишком зрелищного хоккея. Вся серия обещает быть «низовой», а уж первый матч – точно. Четыре шайбы на двоих – максимум, что увидят болельщики.

А фаворит первой встречи – хозяева. Атака уфимцев после Нового года всё больше зависит от главных звёзд. Команда Заварухина точно сумеет перекрыть кислород Кузнецову, Ремпалу и остальным лидерам гостей. В то же время впереди у неё вариативности больше. Регулярка уже показала, что стиль «Автомобилиста» крайне неудобен их нынешнему сопернику. Уральцы взяли три матча из четырёх», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».