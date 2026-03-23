«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на игру плей-офф КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Автомобилист» – «Салават Юлаев».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.85.

«Это, на мой взгляд, самая коварная пара первого раунда на Востоке. По цифрам и по букмекерской линии фаворит здесь «Автомобилист», и это объяснимо — сезонная серия 3-1, одна из лучших оборон конференции, лучший процент реализации бросков в лиге и отлаженная система Заварухина. Но если смотреть глубже, то тут не всё так прямолинейно. «Автомобилист» для меня — команда очень сильная, но местами всё равно немного ртутная: может выглядеть как почти идеальный механизм, а может вдруг отпустить нить игры и дать сопернику воздух.

И как раз «Салават Юлаев» — не та команда, которой такой воздух стоит давать. Уфимцы по ходу сезона сильно изменились. Возвращение Ремпала, приход Кузнецова, взросление Жаровского и статус первого номера у Вязового — всё это сделало «Салават Юлаев» гораздо более опасным, чем он выглядел на старте чемпионата. Да, у «Автомобилиста» более цельная конструкция, но у Уфы есть то, что в плей-офф может решать отдельно взятые матчи: вратарь, кураж и люди, способные наказать за любой разрыв. Я по-прежнему думаю, что серия может получиться очень живой и неровной по рисунку.

Безусловно, в первую очередь я посмотрел на то, что букмекеры дают на ТМ, — и там коэффициенты слишком скромные. То есть рынок как раз ждёт, что «Автомобилист», одна из самых оборонительных команд сезона, в первом домашнем матче плей-офф сыграет строго: много не пропустит, сама много не забьёт и сопернику не даст. Но мне кажется, что именно первому матчу серии после длинной регулярки часто свойственны лишний нерв и определённая открытость. На рельсы плей-офф не всегда получается встать мгновенно, по щелчку пальцев. Поэтому даже если команды начнут осторожно, то после первой же шайбы игра вполне может раскрыться: одной стороне нужно будет отыгрываться, другой — ловить энергию и развивать преимущество.

Плюс это только старт серии, здесь ещё нет того ощущения крайней опасности, которое появляется ближе к поздним матчам. Эмоции могут перехлестнуть, а вместе с ними — и сценарий уйти в более результативный хоккей, чем предполагает линия. Пока на пять шайб дают хороший коэффициент, с учётом мастерства исполнителей, качества реализации и того, что лидеры получили паузу и подходят к серии свежими, мне кажется, этим вариантом можно пользоваться», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».