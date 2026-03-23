ЦСКА — СКА: прогноз Артура Хайруллина на матч первого раунда Кубка Гагарина

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА.

Ставка: ТМ 4 за 2.25.

«Чем ближе был плей-офф, тем чаще мы видели в ЦСКА типичную команду Игоря Никитина. Лишённую каких-то изысков, но чётко знающую, что делать на льду. Стоит ли удивляться, что московское «Динамо» делало всё, чтобы избежать встречи с земляками в первом раунде? Армейцы Москвы могут сыграть дисциплинированно и эталонно засушить игру, чего жду примерно от всех матчей в предстоящей серии.

СКА не стал устраивать клоунаду в матче с «Шанхаем», спокойно обыграв немотивированного соперника, — за это команде Игоря Ларионова и ему лично респект. В регулярке армейские команды одержали друг над другом по две победы — логично, что в СКА не боятся предстоящей встречи. Но неспроста фаворитом считаются именно москвичи — в плей-офф опыт Никитина куда весомее, чем у оппонента. Перевес у СКА, пожалуй, только в линии атаки, но далеко не все яркие форварды команды стабильны.

В стартовой встрече серии не стоит ждать, что команды помчатся в атаку. СКА играет в более открытый хоккей, но оголять тылы опасно — если соперник забьёт первым, то отыграться будет вдвойне сложнее. ЦСКА же в целом всегда действует строго и аккуратно. Так что не думаю, что в первом матче будет заброшено больше четырёх шайб», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».