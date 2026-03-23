ЦСКА — СКА: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина в Москве

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч ЦСКА – СКА.

«СКА в последнее время прибавил в эффективности – научился играть на результат, удерживать даже минимальное преимущество в счёте. Вот только против ЦСКА именно эти козыри Питера вряд ли сработают. Столичные армейцы умением играть в «машинный» хоккей владеют вообще лучше всех в лиге. Команда Никитина опытнее, сыграннее и обученнее своих соперников.

Эта серия плей-офф обещает быть самой малозрелищной в первом раунде. Москвичи подошли к матчам на вылет в отличной форме – а в таких кондициях они не позволяют сопернику создать больше пары голевых моментов за встречу. Буквально. Сильно удивлюсь, если в первом из кубковых армейских дерби будет заброшено больше трёх шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».