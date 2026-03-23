Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — СКА: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина в Москве

ЦСКА — СКА: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина в Москве
Комментарии

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч ЦСКА – СКА.

Ставка: ТМ 4.5 за 2.05.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«СКА в последнее время прибавил в эффективности – научился играть на результат, удерживать даже минимальное преимущество в счёте. Вот только против ЦСКА именно эти козыри Питера вряд ли сработают. Столичные армейцы умением играть в «машинный» хоккей владеют вообще лучше всех в лиге. Команда Никитина опытнее, сыграннее и обученнее своих соперников.

Эта серия плей-офф обещает быть самой малозрелищной в первом раунде. Москвичи подошли к матчам на вылет в отличной форме – а в таких кондициях они не позволяют сопернику создать больше пары голевых моментов за встречу. Буквально. Сильно удивлюсь, если в первом из кубковых армейских дерби будет заброшено больше трёх шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android