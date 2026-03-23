«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз Романа Габдрафикова на матч плей-офф КХЛ в Казани

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Ак Барс» — «Трактор».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТБ 4.5 за 2.75.

«Это серия, в которой мне вообще не хочется притворяться, будто нас ждёт какой-то «низовой» шахматный плей-офф с минимумом моментов. Наоборот, у «Трактора» по сезону слишком заметны проблемы во вратарской линии и в обороне, чтобы всерьёз рассчитывать, что в Казани он просто сядет назад, всё вытерпит и утащит матч в вязкую и закрытую историю. Челябинску в такой модели как раз тяжело. А значит, ему нужно играть через свои сильные стороны — через атаку, мастеровитых исполнителей и попытку отвечать ударом на удар.

И это как раз тот сценарий, где мне ещё больше нравится «Ак Барс». Потому что Казань по сезону выглядит более цельной командой: лучше баланс, понятнее структура, глубже состав и меньше перекосов. Плюс у «барсов» сезонная серия 3-1, а дома в первом матче они точно захотят сразу забрать контроль над противостоянием. Тем более тут и дополнительный эмоциональный фон мощный: Гатиятулин против бывшего клуба, старт плей-офф, полные трибуны и накопившееся после слегка выдохшейся концовки регулярки желание наконец-то сыграть по-настоящему.

Жду именно такой игры, где команды не удержатся в эмоциональных рамках. Первый матч серии после долгой регулярки часто не про холодный расчёт, а про перехлёст эмоций, нерв, стычки, всплески и ошибки. А если игра качнётся в более открытый хоккей, то это скорее в пользу «Ак Барса»: своё Казань почти наверняка забьёт, а «Трактору» придётся раскрываться ещё сильнее. По такому сценарию хозяева должны побеждать не просто по счёту, а достаточно результативно», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».