Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» — «Трактор»: ставка Владимира Крикунова на матч плей-офф КХЛ 23 марта

Комментарии

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» и ТМ 5.5 за 4.90.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трактор» закончил регулярку четырьмя качественными победами подряд, и хорошим вариантом выглядит как раз ставка на минимальную победу команды Корешкова. Её главное отличие от соперника – стабильность. У «Ак Барса» могут внезапно выпасть лидеры атаки, может выдать серию грубых ошибок оборона, может провалиться вратарь. С челябинцами такие провалы случаются гораздо реже, а в плей-офф эти факторы становятся ключевыми.

К тому же гости, несмотря на более низкий посев, с точки зрения кубкового опыта ничем не уступают казанцам. В их составе много игроков, которые свой лучший хоккей привыкли демонстрировать как раз в матчах на вылет. Да и психологически им будет полегче, чем Гатиятулину перед своими трибунами против бывшего клуба. Победа «Трактора» с тоталом меньше пяти шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Ак Барс» — «Трактор». Билялов или Николаев?
«Ак Барс» — «Трактор». Билялов или Николаев?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android