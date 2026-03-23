«Северсталь» — «Торпедо»: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина в Череповце

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Северсталь» – «Торпедо».

Ставка: победа «Северстали» за 2.10.

«Обе команды к старту плей-офф далеки от своих лучших образцов. Обе играют в типичный верховой хоккей — и по стилю, и по счёту. У обеих очень нестабильны вратари. Так что эта серия будет отдушиной для тех, кто любит много забитых голов. Здесь смело можно брать тотал больше 5 – для строительства кубковых капканов у соперников нет ни желания, ни возможностей.

Брал бы исход в пользу «Северстали» хотя бы потому, что она сыграннее и опытнее. Костяк команды Козырева вместе не первый год, все привыкли и к тактике, по которой будут играть. Тогда как для нынешней версии «Торпедо» этот плей-офф – первый, а тренерский штаб и вовсе имеет такой опыт только в ВХЛ. Да и суммарное мастерство у хозяев всё-таки повыше», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».