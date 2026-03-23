«Северсталь» — «Торпедо»: прогноз Владимира Гучека на первую игру серии плей-офф КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» – «Торпедо».

Ставка: победа «Северстали» и ТМ 5.5 за 3.60.

«Первый матч серии — это всегда не только про хоккей, но и про настрой на весь плей-офф. Особенно в такой паре, где разница между командами минимальна. «Северсталь» получила преимущество своего льда, и для них это ключевой фактор. Череповец дома играет заметно увереннее, плюс команда умеет навязывать темп, в котором сопернику становится некомфортно. Для них важно забрать первый матч, чтобы сразу закрепить психологическое преимущество.

«Торпедо» — команда более вариативная. Они могут сыграть ярко, могут закрыться, а могут провалиться отрезками. Но главное, они не боятся играть в гостях и довольно часто цепляют такие встречи именно за счёт скорости и давления. При этом первый матч серии редко бывает открытым. Обе команды понимают цену ошибки. Никто не захочет сразу раскрываться.

И здесь возникает интересный момент: «Северсталь» дома будет вынуждена играть первым номером, «Торпедо» комфортно чувствует себя вторым номером. Это может сделать игру вязкой, с большим количеством борьбы и меньшим количеством чистых моментов. Не жду здесь яркого хоккея с первых минут. Скорее, осторожное начало, много позиционной борьбы и постепенное раскрытие к третьему периоду», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».