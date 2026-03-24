Стали известны шансы «Сибири» победить «Металлург» в первом матче серии

24 марта в Магнитогорске «Металлург» примет «Сибирь» в первом матче стартового раунда Кубка Гагарина. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.56, в то время как победа «Сибири» оценивается в 6.10. Ничья и овертайм идут за 4.40.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.72, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.20. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Итоговая победа «Металлурга» идёт за 1.35, успех «Сибири» с учётом овертайма доступен за 3.40.