Названы шансы «Авангарда» открыть счёт в серии Кубка Гагарина с «Нефтехимиком»

24 марта в Омске состоится первый матч стартового раунда Кубка Гагарина «Авангард» — «Нефтехимик». Начало игры запланировано на 16:30 мск.
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 1.55, в то время как победа «Нефтехимика» оценивается в 5.60. Ничья и овертайм идут за 4.72.
Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.77, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.12. Гол на первой минуте идёт за 11.0.
Итоговая победа «Авангарда» идёт за 1.32, успех «Нефтехимика» с учётом ОТ доступен за 3.50.