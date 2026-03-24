«Локомотив» — «Спартак»: стал известен фаворит первого матча серии КХЛ

24 марта в Ярославле «Локомотив» примет московский «Спартак» в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

«Локомотив» зашёл в плей-офф с первого места на Западе, «Спартак» — с восьмого, так что серия стартует именно на льду ярославцев.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.67, в то время как победа «Спартака» оценивается в 4.60. Ничья и овертайм идут за 4.30.

Вместе с тем аналитики не ждут безумной результативности. Тотал больше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.32, а тотал меньше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.56. Победа «Локомотива» с форой (-1) идёт за 1.85.