«Динамо» Минск — «Динамо»: определён фаворит первого матча серии Кубка Гагарина

24 марта в Минске местное «Динамо» примет московское «Динамо» в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:10 мск.

Минчане начинают плей-офф со второго места на Западе, москвичи — с седьмого, так что серия открывается именно в Беларуси.

Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» Минск в основное время предлагается с коэффициентом 1.95, в то время как победа «Динамо» Москва оценивается в 3.25. Ничья и овертайм идут за 4.10.

Вместе с тем аналитики не исключают довольно осторожный сценарий. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.75, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.15. Гол в пустые ворота оценивается в 2.65.