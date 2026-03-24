«Авангард» — «Нефтехимик»: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Авангард» – «Нефтехимик».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-2) за 2.15.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
«По мастерству омичи превосходят соперника на несколько порядков. Да ещё и «Нефтехимик» с середины февраля выглядит слабее, чем на протяжении нескольких предыдущих месяцев. Конечно, команда Гришина вполне себе может терпеть и играть на результат. И вряд ли развалится под напором фаворита уже в первом матче. Но это скорее повод поставить на тотал меньше 5 шайб. «Авангард» не будет начинать плей-офф с максимальных оборотов, у гостей хорошие вратари. Это дополнительные аргументы в пользу скромной результативности.

А вот с точки зрения исхода – до сенсации «Нефтехимик» вряд ли дотянет. Может, ближе к середине серии они и зацепят один матч дома. Но в Омске всё начнётся с уверенной победы «Авангарда» с хорошей разницей», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

