«Авангард — «Нефтехимик»: прогноз Артура Хайруллина на матч плей-офф КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Авангард» – «Нефтехимик».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 1.89.

«Авангард» не зря считается одним из главных фаворитов Кубка Гагарина — слабых мест у омичей просто не видно. В прошлом сезоне, когда Ги Буше только адаптировался в новой для себя лиге, он с ходу перевёл серию с будущим чемпионом в седьмой матч. Да, затащил её туда в основном Никита Серебряков, но омичи отыгрались с 1-3 во многом благодаря грамотной тактике Буше, не позволившей «Локомотиву» разгуляться.

С того момента «Авангард» стал только сильнее. Оборону укрепили Лажуа, Чеккони, Блажиевский и Войнов — вместе с Шарипзяновым, Чистяковым и Гуляевым они составляют одну из лучших защитных линий лиги. Всё в порядке и с атакой, где первые роли играют Окулов и Потуральски, есть и сильные чеккеры Котляревский, Игумнов и Мартынов. Да даже те, кто не слишком ярок, приносят много пользы. Так что любому сопернику будет крайне сложно выиграть четыре матча у «Авангарда».

В «Нефтехимике» уже могут быть довольны нынешним сезоном — проведённая летом перестройка позволила не сомневаться в попадании в восьмёрку. А ведь у нижнекамцев один из самых маленьких бюджетов в лиге. Например, не попавшая в плей-офф «Лада» располагает куда большими средствами. К тому же при Игоре Гришине команда стала одной из самых зрелищных в лиге.

Впрочем, надеяться на успех в серии с «Авангардом» будет сложно: по сравнению с соперником «Нефтехимик» слишком легковесный. В первом матче жду уверенную победу фаворитов — вряд ли омичи будут недооценивать соперника», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».