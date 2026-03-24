«Металлург» — «Сибирь»: ставка Владимира Крикунова на игру плей-офф КХЛ в Магнитогорске

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Металлург» Магнитогорск – «Сибирь».

«В январе и марте «Сибирь» отобрала у «Металлурга» важнейшие для себя очки. В Магнитогорске победила 2:1, дома уступила с тем же счётом в овертайме. Но у этих плюсов есть и обратная сторона. Теперь гостям точно не стоит рассчитывать на недооценку со стороны фаворита.

Конечно, пара Бердин-Красоткин как минимум не слабее вратарей уральского клуба. Вот только решать у хозяев как минимум в первом раунде будет атака. А нападение у команды Разина – сильнейшее во всей КХЛ. Даже без Силантьева она должна без особых проблем разбираться с «Сибирью», которая потратила очень много сил на финише сезона и вряд ли готова к подвигам прямо сейчас. В этом матче мы, скорее всего, увидим нетипичный для плей-офф результативный хоккей. Берём уверенную победу «Магнитки» с тоталом больше 5 шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».