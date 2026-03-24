Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Металлург» — «Сибирь»: ставка Владимира Крикунова на игру плей-офф КХЛ в Магнитогорске

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Металлург» Магнитогорск – «Сибирь».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 5.5 за 3.40.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В январе и марте «Сибирь» отобрала у «Металлурга» важнейшие для себя очки. В Магнитогорске победила 2:1, дома уступила с тем же счётом в овертайме. Но у этих плюсов есть и обратная сторона. Теперь гостям точно не стоит рассчитывать на недооценку со стороны фаворита.

Конечно, пара Бердин-Красоткин как минимум не слабее вратарей уральского клуба. Вот только решать у хозяев как минимум в первом раунде будет атака. А нападение у команды Разина – сильнейшее во всей КХЛ. Даже без Силантьева она должна без особых проблем разбираться с «Сибирью», которая потратила очень много сил на финише сезона и вряд ли готова к подвигам прямо сейчас. В этом матче мы, скорее всего, увидим нетипичный для плей-офф результативный хоккей. Берём уверенную победу «Магнитки» с тоталом больше 5 шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

