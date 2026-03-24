«Металлург» — «Сибирь»: прогноз Владимира Гучека на игру плей-офф КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Металлург» – «Сибирь».

Ставка: ТМ 5 за 1.95.

«Первый матч победителя Восточной конференции и обладателя Кубка Континента и восьмой, самой счастливой команды Востока. Залететь в плей-офф практически в последний момент — всегда большая радость, у «Сибири» и в прошлом сезоне участие во встречах на вылет было под вопросом, но в этом году всё могло закончиться и вовсе в рамках регулярного чемпионата. Теперь первый раунд Кубка Гагарина, в нём от Новосибирска мало кто ожидает сенсации. Кажется, что сибиряки могут зацепить один-два матча, но не более. Люзенков и его коллектив уверены в обратном, иначе зачем вообще выходить на лёд в противостоянии с явным фаворитом.

«Металлург» подходит к плей-офф в своём, возможно, лучшем состоянии. Перед занавесом регулярки было допущено неприятное поражение в Ярославле, но та встреча, по сути, ничего серьёзного не решала. И я очень сильно сомневаюсь, что она хоть в каком-то виде сможет надломить коллектив Андрея Разина. С другой стороны, в стартовых матчах первого раунда фавориты часто уступают, они только вкатываются в этот самый плей-офф.

Думаю, что игра получится не очень богатой на заброшенные шайбы. Скорее всего, «Металлург» всё же сможет одержать победу, но и «Сибирь» постарается зацепить свой шанс. Так что прогнозирую аккуратный хоккей, который в большой степени будет проходить в зоне гостей первого матча», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».