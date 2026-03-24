«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Романа Габдрафикова на матч Кубка Гагарина в Ярославле

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Локомотив» – «Спартак».

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 4.5 за 2.45.

«На бумаге это, пожалуй, одна из самых понятных пар первого раунда на Западе. «Локомотив» выиграл у «Спартака» все четыре матча в регулярке, причём по-разному: где-то уверенно, где-то через камбэк, а где-то в овертайме. Но общий вывод один — именно Ярославль в этом сезоне лучше понимал, как играть против красно-белых. И это неудивительно: у команды Боба Хартли огромный перевес почти по всем базовым вещам — по игре в равных составах, обороне, домашнему льду и глубине состава. Не зря «Локомотив» был лучшей домашней командой регулярки.

Но при этом я не жду здесь сухого и вязкого 2:1. «Спартак» — команда куражная, играющая в атаку, и даже на фоне всех своих проблем он редко выходит просто терпеть. Да, история с Ружичкой ударила по составу, да, у команды были нервные качели на финише регулярки, но именно такой соперник в первом матче серии может дать не только пространство, но и эмоцию. А первый матч плей-офф после длинной регулярки очень часто получается не таким закрытым, как его заранее рисуют.

Жду, что команды не удержатся в идеальных тактических рамках. «Спартак» полезет вперёд, потому что по-другому он не играет, а «Локомотив» дома точно свои моменты найдёт и, скорее всего, начнёт серию с победы. Здесь вполне может получиться матч с голами, потому что эмоции, нерв и энергия старта плей-офф часто перехлёстывают изначальный план на осторожность», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».